Kronach vor 14 Stunden

Aus Unachtsamkeit zu weit nach links

Am Samstag gegen 16.10 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Dacia Sandero die Kreisstraße 9 von Rothenkirchen in Richtung Buchbach. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie mit ihrem Wagen aus Unach...