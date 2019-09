Ein 80-Jähriger fuhr am Dienstagmorgen vermutlich aus Unachtsamkeit an der Einmündung Kronacher Straße/Mühlgasse mit seinem Auto auf den Wagen eines 51-Jährigen auf. Dabei richtete er einen Schaden von etwa 17 000 Euro an. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer wurden mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. pol