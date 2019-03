Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Am Freitagmorgen fuhr ein 25-jähriger Autofahrer auf der KG 37 von Langendorf in Richtung B 287. An der Kreuzung der B 287 übersah er den dort verkehrsbedingt wartenden Mercedes einer 45-jährigen Frau und fuhr aus Unaufmerksamkeit hinten auf. Am Fahrzeug der Frau entstand geringer Sachschaden von etwa 100 Euro, am Pkw des Unfallverursachers konnten die Beamten vor Ort keinen Schaden feststellen. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei Hammelburg konnten beide Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt fortsetzen. pol