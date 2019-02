Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Bei kurzzeitig zäh fließendem Verkehr im Bereich der Auffahrt Hirschaid in Fahrtrichtung Bamberg konnte der 30-jährige Fahrer eines BMW am Montag nicht mehr ausweichen und streifte das Heck eines Mercedes. Dabei entstand Schaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Als der 56-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Ende der Ausfahrt zum Abbiegen in Richtung Hallstadt wartete, fuhr eine 28-jährige VW-Fahrerin ihm ins Heck. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 3000 Euro. pol