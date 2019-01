Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Auf der Staatsstraße St 2282 ist es am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, zu einem Unfall gekommen. An der Einmündung in Brünn wollte ein VW-Fahrer nach links in die St.-Sebastian-Straße einbiegen und musste dazu verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Seat-Fahrerin erkannte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass sie auf das Heck des VW auffuhr. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Dienstag mit. pol