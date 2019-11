Aus Respekt vor dem Leben

Der Steuerkreis Fairtrade und die Stadt Ebern rufen für Samstag, 30. November, um 18 Uhr zu einem Flashmob auf dem Marktplatz auf. Anlass ist der Aktionstag gegen die Todesstrafe. Die Bürger werden darum gebeten, mit Kerzen auf den Marktplatz zu kommen. Dort wird die Beleuchtung ausgeschaltet, wie die Veranstalter weiterhin mitteilen.

Seit 2002 organisiert die Gemeinschaft Sant'Egidio jeweils am 30. November den internationalen Aktionstag "Cities for Life - Städte für das Leben/ Städte gegen die Todesstrafe", um auf kommunaler Ebene auf die Ungerechtigkeit der Todesstrafe aufmerksam zu machen und die Bürger für einen Einsatz zu sensibilisieren, der das Leben schützt. Gerade in Zeiten zunehmender Gewalt und populistischer Tendenzen erscheint es den Angaben zufolge bedeutungsvoll, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Es soll ein Zeichen für den Schutz der Menschenrechte und des Lebens gesetzt werden sowie das Interesse für Fragen des gesellschaftlichen Lebens gestärkt werden, heißt es weiter.

Unmenschliche Praxis

Die Stadt Ebern und der Steuerkreis Fairtrade haben sich dazu entschlossen, die Kampagne für den Respekt vor dem Leben und der Menschenwürde auch heuer zu unterstützen, um die Bürger dafür zu sensibilisieren, dass die unmenschliche Praxis der Todesstrafe aus den strafrechtlichen Vorschriften der Staaten verbannt wird. jrs