Aus Protest Hochstände umgesägt?

Zu Beginn einer Drückjagd in einem Gemeinschaftsjagdrevier bei Untersteinach stellten Teilnehmer am Samstag gegen 8.30 Uhr fest, dass Unbekannte zwei Hochstände umgesägt hatten. An einem Absperrband war ein Brief in einer Kunststofftüte befestigt. Der Verfasser und vermeintliche Tierschützer wandte sich darin "an alle Jäger der Jagdreviere", dass sie das Jagen und Töten von Tieren unterlassen sollten. Eine Bekenntnis zur Beschädigung der Hochstände war aber nicht enthalten. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Der Täter sollte sich laut Polizei bewusst sein, dass er keine gute Tat, sondern eine Straftat begangen hat, und dass Jäger die Pflicht zur Hege und Pflege des Waldes haben. Inbegriffen sei darin auch, den Bestand an Tieren und Pflanzen zu regulieren. Um Hinweise auf den Täter, der sein Werk zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, verrichtet haben muss, bittet die Polizei-Inspektion Stadtsteinach unter Telefonnummer 09225/963000. pol