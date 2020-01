Aus Markt wird ein Friseursalon

Nur kurze Diskussionen zogen die auf der Tagesordnung stehenden Punkte bei der jüngsten Stadtratssitzung in Weismain mit sich. So wird es demnächst einen neuen Friseurladen in der Stadt geben. Dies war das Ergebnis eines Antrags auf Nutzungsänderung einer ehemaligen Verkaufsstätte (NKD-Markt) zu einem Friseursalon sowie Lager und zusätzliche Räume für die dort angrenzende Bank am Kolpingsplatz in Weismain. Der Stadtrat gab dazu einstimmig sein Einvernehmen und freute sich über einen Leerstand weniger in der Innenstadt.

Die Aufstellung einer Einbeziehungssatzung "Am Schlehensteig" in Wunkendorf sorgte dann doch für Nachfragen, die die neue Bauamtsmitarbeiterin Sybille Suske schnell beantworten konnte. Der dortige Flächennutzungsplan sieht keine Bauplätze dort vor, da das Grundstück im Landschaftsschutzgebiet liegt. Dennoch sei es möglich, dort ein Wohnhaus zu errichten. So sind Erschließungsmöglichkeiten gegeben. Auf Nachbarn kommen keine Pflichten oder Änderungen zu. Nach Nordwesten soll eine Strauchhecke mit eingestreuten Bäumen und im Südwesten eine Streuobstwiese die Bebauung in das Ortsbild einbetten. Der Beschluss, das Verfahren weiterzuleiten, erfolgte einstimmig.

Dem Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit einer Doppelgarage in der Gemarkung Modschiedel und dem Antrag auf Anbau eines Wintergartens mit Balkonnutzung an das bestehende Wohnhaus im Ortsteil Altendorf sowie dem Antrag auf Nutzungsänderung einer bestehenden Scheune zu Wohnraum im OG auf der Flur-Nr. 910, Gemarkung Pfaffendorf stimmte der Stadtrat zu.

Neue Marktsatzung

Hatte der Stadtrat noch im November den Entwurf einer Marktsatzung zurückgestellt und - unter anderem - ein Verbot von Einweggeschirr und -besteck gefordert, so stimmte das Gremium der Satzung diesmal zu. Wegen fehlender Rechtsgrundlage könne ein entsprechendes Verbot nicht die neue Marktsatzung aufgenommen werden.

Neues Mitglied des Rechnungsprüfungsausschuss ist Alfons Deuber, Hans Popp wurde zum Stellvertreter im Verwaltungs- und Finanzausschuss bestellt. Die beiden CSU-Stadträte nehmen die Sitze von Stadtrat Matthias Müller ein, der im November mitgeteilt hatte, dass er aus der CSU-Stadtratsfraktion austritt und sich der Fraktion der Gemeinschaft unabhängiger Bürger (GUB) anschließt.