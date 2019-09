Aus Legosteinen werden Rampen gebaut

Was für eine Idee: "50 Rampen für Coburg". Die Offene Behindertenarbeit Oberfranken (OBO) feiert 2020 ihr 50-jähriges Bestehen und hat sich zu diesem Jubiläum ein besonderes Ziel gesetzt: Sie will etlichen Geschäften, die nur über eine Stufe zu erreichen sind, kleine Rampen aus verklebten Legosteinen übergeben, damit Personen mit Rollstühlen, Kinderwagen oder Rollatoren einen problemlosen Zugang haben.

Die Dienststellenleiterin der OBO - Sozialdiakonisches Werk Coburg, Diplom-Sozialpädagogin Barbara Hager, und Julia Flötemann, B. A. integrative Heilpädagogik/inclusive education, möchten zusammen mit ihrem gesamten OBO-Team alle Coburger und Lego-Begeisterten dazu auffordern, Legosteine zu sammeln und der OBO zu spendieren. Ziel dieser Aktion ist es, unüberwindbare Treppenstufen überwindbar zu machen. Dazu würden vor Geschäften passgenaue Legorampen angefertigt, zur besseren Stabilität verklebt und anderweitig bearbeitet und schließlich den Geschäften übergeben.

Hager und Flötemann motivieren alle, die eventuell noch alte Legosteine auf dem Dachboden oder wo auch immer liegen haben, diese zur OBO zu bringen oder die OBO zu informieren. "Schauen Sie auf Ihren Dachboden oder im Keller nach, ob Sie noch Legosteine haben, die Sie für die Rampen spenden können", bitten die beiden. Und an die Coburger Wirtschaft wenden sie sich mit diesen Worten: "Haben Sie ein Geschäft oder eine Gaststätte mit Stufen oder Hindernissen? Und möchten allen Menschen den Zugang zu Ihnen ermöglichen? Dann melden Sie sich bei der OBO, Mohrenstraße 10, 96450 Coburg." Telefonischer Kontakt geht über die Nummer 09561/6755602 oder per E-Mail an info@obo-web.de.

Das Zusammenbauen der losen Steine werden mehrere Azubis, Einrichtungen oder Schulen erledigen, die mit zu diesem Projekt gehören. Bis zum Herbst 2020 sollen die individuell an die jeweiligen Höhen angepassten Rampen fertig sein und an die Geschäfte übergeben werden können. Bereits fest mit im Boot sind die Auszubildenden der HUK Coburg, Schüler der Heilerziehungspflege (GGSD) und die Teilnehmer des Offenen Treffs der OBO. Es mache nichts aus, wenn die Legosteine vom Staub der Lagerzeit verschmutzt sind. "In der Geschirrspülmaschine bekommt man diese Legosteine wunderbar sauber", erklärte Barbara Hager.

Da 2020 für die OBO ein Jubiläumsjahr ist, werde es dann auch etliche attraktive Veranstaltungen in unterschiedlicher Form geben, hoben Hager und Flötemann hervor. Startpunkt der Lego-Rampen-Aktion wird schon bald, nämlich im Oktober, im Offenen Treff sein. em