Bad Staffelstein vor 19 Stunden

"Aus ganzem Herzen Blasmusik"

Mit böhmischer Blasmusik erfreuen "Dieter und seine Musikanten" die Zuhörer am heutigen Donnerstag von 18 bis 21 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus in Bad Staffelstein. Das Motto lautet "Aus ganzem Her...