Aus für die Schottergärten?

Am Dienstag, 7. Mai, findet um 16 Uhr im Rathaus eine Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Haßfurter Stadtrates statt. Unter anderem werden folgende Punkte behandelt: Verhinderung und Rückbau von Schottergärten, Bauvoranfrage über die Errichtung eines Biergartens am Moosanger, Bauantrag über den Umbau des Postgebäudes in Haßfurt sowie weitere private und gewerbliche Bauvorhaben. Ferner erhalten die Räte Informationen über Planungen für eine Radwegverbindung zwischen Mechenried (Gemeinde Riedbach) und Uchenhofen (Stadt Haßfurt). red