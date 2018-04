Einen Vortrag "Aus einer Mücke einen Dino machen?! - Chancen gentechnischer Verfahren" bietet das Museum Terra Triassica in Euerdorf am Sonntag, 22. April, um 15 Uhr an. Der Mikrobiologe Dr. Alfons Rösch, ehemaliger Akademischer Direktor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Vorträgen und Kursen die Thematik zu versachlichen und über die Möglichkeiten, die gentechnische Verfahren eröffnen, aufzuklären. Sein Vortrag wird im Rahmen der Vortragsreihe "Sonntags im Museum" des Museums Terra Triassica in Euerdorf die Grundbegriffe der Gentechnik sowie deren Methoden und auch Anwendungen erläutern. Gleichzeitig wird die Geschichte der Biotechnologie offengelegt. sek