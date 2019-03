Aus ehrenamtlicher wird hauptamtliche Pfarrerin

Pfarrerin Krisztina Kollei wird Seelsorgerin in den Kirchengemeinden Meeder und Beuerfeld. Damit endet die dreijährige Vakanz in der Pfarrei. Darüber informiert das Evangelisch-Lutherische Dekanat in einer Pressemitteilung.

Krisztina Kollei ist Pfarrerin der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ungarns, zu der die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern seit Jahren eine Kirchenpartnerschaft pflegt. Seit zwölf Jahren lebt Krisztina Kollei in Deutschland und hat als Pfarrerin in Mistelgau und Holzhausen Dienst getan.

Im Ehrenamt tätig

Im Coburger Land war sie seit einigen Jahren als Pfarrerin im Ehrenamt tätig. Seit September 2018 hält sie an verschiedenen Schulen evangelischen Religionsunterricht.

Pfarrerin Kollei freut sich auf die Gemeindearbeit in den Dörfern, die zur Pfarrei Meeder gehören. Ihr liegt die Seelsorge, der Gottesdienst, die Arbeit mit Kindern und ihren Familien am Herzen. Pfarrerin Kollei ist mit dem ehemaligen Pfarrer von Unterlauter, Martin Kollei, verheiratet und hat vier Kinder. Sie wird ihren Dienst am 1. Juli 2019 beginnen. red