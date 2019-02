Aus drei mach eins. Genauer: Im Rahmen des diözesanen Strukturprozesses wurden Ende November 2018 die territorialen Umschreibungen fixiert. Die drei Seelsorgebereiche Hallstadt-Oberhaid, Breitengüßbach-Kemmern und Rattelsdorf-Zapfendorf kooperieren ab 1. September 2019 und bilden einen neuen. Jetzt gingen die Hauptamtlichen mit Vertretern von Diözesanrat, Caritas und Jugendarbeit erste Schritte. Es sei ein optimistischer Blick in die Unsicherheit, wie Pastoralreferent Philipp A. Fischer in der Pressemitteilung berichtet.

Die nackten Zahlen dafür: Unter dem Arbeitstitel "Seelsorgebereich Main-Itz" fallen die Pfarreien Oberhaid mit Unterhaid und Staffelbach; Hallstadt mit Dörfleins; Kemmern; Breiengüßbach mit Hohengüßbach, Unteroberndorf, Sassendorf und Zückshut; Ebing; Zapfendorf mit Kirchschletten, Lauf und Ober- und Unterleiterbach; sowie Rattelsorf mit Medlitz und Birkach. Über 21 000 Katholiken zählen sie, sieben hauptamtliche Seelsorger (Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten) sind vorgesehen.

Größere Seelsorgeeinheiten bei immer weniger Hauptamtlichen - das stellt alle Beteiligten in den Gemeinden vor Fragen. Wohin gehst du, Kirche? Und: Wie soll das denn gehen? Einen Masterplan gibt es nicht, so Fischer. Indes den Wunsch und die Bitte, den Prozess mit Haupt- und Ehrenamtlichen gemeinsam zu gehen. "Miteinander haben wir Pastoral, Kirche, Seelsorge und gemeindliches Leben in größeren Kontexten zu denken und zu praktizieren." Kirche solle vor Ort und weiterhin in "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst" da sein. Darum werde es in den Gesprächen gehen, die auf den verschiedenen Ebenen mit den unterschiedlichen Gruppen und Gremien in den nächsten Wochen zu führen seien.

Treffen am 3. April

Am 3. April finden sich Vertreter der Gemeinden samt Seelsorgern in einem knapp 45-köpfigen Gremium zusammen, um den Namen für den neuen Bereich und den Sitz der Verwaltung vorzuschlagen. Auch die Kooperation bestehender pastoraler Teams steht auf der Agenda. Übrigens: An Kirche vor Ort und den dortigen Pfarrbüros ändert sich nichts. Markus Schürrer, Pfarradministrator von Breitengüßbach/Kemmern, wurde zum Koordinator ernannt. Unter anderem soll unter seiner Führung jenes Übergangsgremium installiert und dessen Sitzungen organisiert werden.

Die Tätigkeit der Koordinatoren endet im Herbst 2019, wenn der (noch zu wählende) leitende Pfarrer des neuen Seelsorgebereichs sein Amt antritt und die neu gebildeten pastoralen Teams ihre Arbeit aufnehmen - mit einem hauptamtlichen Verwaltungsleiter, der die Seelsorger von Verwaltungsaufgaben entlasten soll.

"Wir bitten Sie um Geduld, wenn zu Beginn nicht alles glatt läuft. Wir bitten Sie um den Blick über den eigenen Kirchturm hinaus und Offenheit für neue pastorale und liturgische Wege", appelliert Pastoralreferent Fischer im Namen aller Hauptamtlichen an die Gläubigen in der Region. red