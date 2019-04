Aus der Welt einer Musikgröße

In der Reihe "Jazz mal anders", die das Kulturamt Haßfurt live ins Leben gerufen hat, stand mit Markus Harm ein Saxophonist auf der Bühne der Rathaushalle in Haßfurt, der es verstand, das Publikum zu begeistern. Ihm zur Seite spielte das Trio mit Bernhard Pichl am Piano, Rudi Engel (Bass) und Florian Kettler (Drums).

"Jazz mal anders" heißt auch, sich verschiedenen Interpreten aus der Szene zu widmen. Markus Harm aus Nürnberg stellte seine Musik ganz auf Dave Brubeck und dessen Quartett ab, das im Jahr 1951 gegründet worden war. Weltbekannt wurde die erfolgreiche Formation durch den Klassiker "Take Five" aus dem Jahr 1959, der bis heute die Seele beim Zuhören streichelt. Hier schaffte es Florian Kettler an den Drums, mit seinem Solo die Zuhörer völlig in Bann zu ziehen.

Jazz heißt auch zu improvisieren. Wenn der Solist das Thema vorgibt, schließen sich die Musiker an und konzentrieren sich auf ihre Interpretation.

Um die Stücke rund um Dave Brubeck zu verstehen, begab sich Bernhard Pichl immer wieder auf die Reise durch die Welt des weltbekannten Künstlers. Am Ende hieß es Abschiednehmen mit dem "Travelin Blues", das sich der Dave Brubeck einst selbst und den reisenden Musikern gewidmet hatte. ee