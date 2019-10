Aus der Trickkiste

Jan Gorr greift gern mal in die Trickkiste. Fehlt ein Rückraum-Rechter holt er sich aus der Reserve einen ausgemusterten lettischen Nationalspieler. Wird es am Kreis eng, fragt der HSC-Coach in der Geschäftsstelle nach, ob der Sekretär nochmal will. Girts Lilienfelds und Dominik "Bobo" Kelm pfeifen dann auf Knie- und Fingerprobleme. Schnell streifen sich die Publikumslieblinge von einst das kurze Gelb-Schwarze über.

In der großen HSC-Familie ist eben nichts unmöglich. Rollentausch funktioniert. Und sollten Gorr mal die Torsteher ausgehen, reicht wohl eine WhatsApp an den Vorstandssprecher. Dann geht der Apfel in die Kiste! Geschäftsführer Michael "Maschine" Häfner, und den im Hintergrund noch fleißig "mitspielenden" Ex-Kreisläufer Jochen Knauer hat Gorr dagegen von seiner Notfall-Liste gestrichen.

Apropos Apfel - nicht der Stefan, sondern der Thomas - schlüpfte am Samstag nach längerer Abstinenz wieder einmal in seine Paraderolle. Sicher nicht ohne Hintergedanken, denn wer es in der HUK-Arena erst einmal zum Hallensprecher schafft, der ist zu Höheren berufen. Heute noch das Mikro vor dem Mund - morgen bereits auf dem Chefsessel. Landrat und Ex-Radio-Eins-Kumpel Sebastian Straubel lässt grüßen...

Stichwort Chefsessel. Aufgestiegen ist auch Frederic Martin. Während es beim Lokalrivalen und Landesliga-Schlusslicht VfL Frohnlach trotz Ankündigung immer noch keinen Personalwechsel gibt, wurde beim FC Coburg der "Co" zum Chef befördert. Der bescheidene Dauer-Assistent war für die Vestekicker die wirtschaftlich einfachste Lösung. Unterstützt wird er bis zur Winterpause vom einstigen FCC-"Knipser" David Reich. Ein prima Rollentausch, denn Fredy Martin ist beharrlich und bescheiden.

Beim Kronacher, der im Jugendamt Coburg und als Personalleiter im Wasserwirtschaftsamt Kronach seine Menschenführung bewiesen hat, stehen Demut, Disziplin und Durchsetzungsvermögen an erster Stelle. Gute Voraussetzungen. Martin ist ein Sportler mit Herzblut: Als Kapitän des SV Friesen begleitete der kampf- und spielstarke "Sechser" nur zwei Tage nach seinem bitteren Karriereende mit kaputten Kreuzbändern und Knorpelschaden auf Krücken und mit Schiene sein Team zum Bayernliga-Aufstiegsspiel nach München. Eine schmerzhafte Erfahrung, die den inzwischen 32-Jährigen nachhaltig prägte.

Zurück zum Rollentausch. Am Samstag Fußballboss - am Sonntag Basketball-Chef. Wolfgang Gremmelmaier ist in diesen Tagen nicht zu beneiden. Der Ex-Banker, Vorsitzende und Geschäftsführer muss gleich zwei Flauten wegmoderieren. Während seine Kicker nur eines ihrer letzten elf Spiele gewannen, sind die BBC-Korbjäger nach vier Spieltagen noch gänzlich ohne Sieg. Höchste Zeit also, mal in die Trickkiste zu greifen.

