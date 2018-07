Aus der Traum vom fünften Stern

"Du kannst es ja nicht ändern"





Finanzielles Desaster?





Playstation auf Großbildleinwand



Andreas LöschBert Reichel ist das Lachen nicht vergangen. Wenn, dann nur ganz kurz. Denn freilich sei es "enttäuschend" gewesen, was sich da in der Vorrunde der Fußballweltmeisterschaft aus deutscher Sicht abgespielt hat: Deutschland ist raus, hat als Gruppenletzter das Turnier beendet, das eigentlich jetzt erst so richtig losgehen sollte, auch für den FC Haßfurt Reichel hat als Mitorganisator der Public-Viewing-Veranstaltung im FC-Stadion schon weit im Vorfeld gesagt, dass die Sache wohl mit der K.O.-Runde Fahrt aufnimmt. Rechnen würde es sich für den Verein "ab dem Viertelfinale", schließlich war geplant, dass auch ein bisschen Geld in die Vereinskasse gespült wird.Aber klar war den Verantwortlichen auch, dass es nicht allein in ihrer Macht liegt: Fliegt Deutschland vorzeitig raus, ist sowohl der Traum vom fünften Stern, als auch der Traum vom schönen Taschengeld für die Sportabteilungen des FC dahin. Und was niemand für möglich gehalten hatte, trat dann auch ein. Reichel sieht es aber dennoch sportlich: "Du kannst es ja nicht ändern", sagt er. Und beim Sport gibt es nun mal auch Überraschungen. "Das macht ja die Würze am Fußball, dass man nicht alles immer vorausschauen kann."Freilich, ohne das deutsche Team im Turnier blieben die Zuschauer auch dem Public-Viewing beim FC Haßfurt lieber fern. Zumindest in den Achtelfinalspielen waren die Zuschauerzahlen "zum Teil katastrophal", sagt Reichel, "einmal hatten wir nur 24 Leute".Zur Erinnerung: Beim letzten Gruppenspiel der Deutschen gegen Südkorea (das bekanntlich 0:2 verloren ging) waren rund 1000 Zuschauer dabei. Mit jedem erfolgreichen weiteren Spiel wären es sicher noch mehr geworden, glaubt Reichel. Dennoch: "Wir sind dankbar", sagt er.Denn dank eines engagierten Helferteams, der Sponsoren und eines noch immer vielversprechendes Programms (siehe Infokasten) sieht Reichel zumindest kein finanzielles Desaster auf den Verein zukommen, der die Großbildleinwand vertraglich bis zum Turnierende gebucht hat. "Mit Verlust gehen wir nicht raus. Wir schaffen es, mit einem blauen Auge davon zu kommen." Der entscheidende Vorteil sei, dass dem Verein die Arbeitskraft der Helfer nichts kostet, "das sind alle ehrenamtliche Helfer. Wenn wir unsere Leute bezahlen müssten, hätten wir Verlust gemacht".Gut ist auch die Bilanz bisher, was die Sicherheit und das Benehmen der Fans angeht, wie die Polizeiinspektion Haßfurt mitteilt. Es sei bei allen Veranstaltungen sehr friedlich zugegangen. Problemlos lief es laut Polizei auch nach dem Südkoreaspiel ab, nach welchem die Laune der Fans bekanntlich nicht besonders gut war. Dennoch ließ keiner seinen Frust in Form von Randale oder Aggressivität gegen Mitmenschen heraus. Die Polizei betreute die Veranstaltung nur im Rahmen der normalen Streifenfahrten, die Beamten bescheinigen dem Verein eine "sehr gute Organisation", der FC Haßfurt hat unter anderem einen Sicherheitsdienst eingesetzt und auch die Verkehrssituation an der Flutbrücke war gut geregelt.Bert Reichel freut sich nun auf weitere spannende Spiele, zudem gibt es am Samstag, 14. Juli, die Möglichkeit für gemeldete "Zocker"-Teams, die Großbildleinwand als Computerbildschirm zu nutzen: Da wird nämlich ein Playstation-Turnier mit dem Erfolgsspiel " FIFA 2018" ausgetragen. Es besteht also doch noch die Chance auf den Titel...