Aus der Parklücke raus, an geparktes Auto ran

Staatsbad — Eine 23-Jährige ist am Donnerstagvormittag beim Ausparken von einem Parkplatz in der Parkharfe in der Amand-von-Buseck-Straße mit der Anhängerkupplung ihres Hondas gegen einen gegenüber geparkten Skoda gestoßen. Der Schaden hält sich mit wenigen Hundert Euro in Grenzen. Die Polizei beließ es aus diesem Grund bei einer Verwarnung und ließ der Halterin des geschädigten Fahrzeugs die Personalien der Unfallverursacherin zukommen, teilt die Polizei mit. pol