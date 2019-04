Aus der Geschichte der beiden Kapellen

Bergesklänge Zwei Jahre nach der Gründung der Jugendblaskapelle kam es Anfang 1977 zum Zusammenschluss mit dem örtlichen Gesangverein. Seither trägt das Orchester den Namen "Bergesklänge". Zunächst setzte man sich zum Ziel, kirchliche Anlässe musikalisch zu begleiten, was auch heute noch geschieht. In jüngerer Zeit tritt die Jugendblaskapelle hauptsächlich als Unterhaltungskapelle mit abwechslungsreichem Repertoire auf. Höhepunkt im Kalender ist das jährliche Oktoberfest, bei welchem dem Publikum anspruchsvollere Stücke vorgestellt werden. Dirigent ist derzeit Sebastian Funk. Weisachtaler Aus einer Dorfblaskapelle, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts in den Archiven belegt ist, entwickelte sich nach und nach der heute bestehende Klangkörper, der im Jahre 1955 als "Weisachtaler Blasmusik" aus der Taufe gehoben wurde. Das Schwergewicht des umfangreichen Repertoires des Maroldsweisacher Vereins liegt auf traditioneller, aber auch moderner Blasmusik - live und ohne Playback. Nahezu die Hälfte der Musiker hat ihr Können bei Leistungsabzeichen in Bronze (D1) und Silber (D2) bewiesen. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Dimitry Braudo. jf