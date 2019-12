Aus den Tiefen der russischen Seele

Die "Maxim Kowallew Don Kosaken" treten am Samstag, 11. Januar, ab 19 Uhr in der Heiligkreuzkirche auf. Der Chor bringt russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör. Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, Hindenburgstraße 3 a, oder an der Abendkasse (18.30 Uhr). red