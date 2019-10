Aus dem Türmerleben

Die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth -Eremitage bietet am Sonntag, 6. Oktober, um 14.15 Uhr eine Turmwächterführung auf der Plassenburg an. Besteigung des Wachturms der Plassenburg mit interessanten Einblicken in das Leben und die Aufgaben eines Türmers.

Wetterabhängig

Die Führung kann nur bei schönem Wetter stattfinden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter 09221/8220-12 notwendig. Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre: freier Eintritt (inkl. Führung) Tickets: Museumskasse, Plassenburg Treffpunkt: Tiefer Brunnen im Schönen Hof. red