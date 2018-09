Aus dem Stadtrat

Urnengräber Noch keinen endgültigen Beschluss gab es für die gewünschte Schaffung eines Urnengräber-Bereichs mit Platten auf dem Wickendorfer Friedhof - ein Thema, das den Stadtrat schon lange beschäftigt. Auf Wunsch der Wickendorfer hatte Netzwerkmanager Oliver Plewa mit einem Landschaftsgärtner einen Entwurf gefertigt. Das Feld soll demzufolge entlang der Hecke auf der langen Grünfläche angelegt werden. Der Bauhof würde die Einfassungen machen; die ebenen Urnenplatten könnten individuell gestaltet werden. Auf Bitten der Wickendorfer Stadträte wird der Entwurf vor der Beschlussfassung erst im Pfarrgemeinderat diskutiert; hatte man doch zugesichert, diesen in die Planungen mit einzubeziehen.

Bauantrag Grünes Licht gab es auch für den Bauantrag von Peter Goihl, Mittlere Straße 17, zur Modernisierung, Instandsetzung und Erweiterung des Anwesens Hauptstraße 24.

Schulleitung Die Bürgermeisterin freute sich über die Einführung von Klemens Löffler als neuer Schulleiter und dessen Stellvertreterin Andrea Hofmann.

Straßenausbau Hinsichtlich des Ausbaus der Reichenbacher Straße soll zum vorläufigen Bauende die Straße bis zum Bauhof mit Bordsteinen versehen und der Unterbau eingebracht werden. Voraussichtlich werde man vor dem Winter nur einen Gehweg mit Unterbau fertigstellen. Verzögerungen ergaben sich durch viele dazukommende Zusatzarbeiten. Mehrere Anlieger wollten in dem Zug ihre Gartenzäune mit erbauen. Zudem müssten auf der linken Seite bei etwa zehn Häusern beschädigte Wasserrinnen erneuert werden. Wie weit man komme, hänge von den Wetterverhältnissen ab. Die asphaltierte Straße werde über den Winter befahrbar sein.

Beschilderung Seitens der Stadt läuft derzeit die Überarbeitung der Wege für ein neues, nunmehr elektronisches Straßenbestandsverzeichnis. Michael Hebentanz (FW) verwies auf das gedrehte "Rechts vor Links"-Schild bei der Ortsdurchfahrt Wickendorf von Marienroth kommend, kurz nach dem Ortsschild. Dieses wird wieder gedreht.

Immobilienbörse Die Immobilienbörse ist auf der Stadt-Homepage zu finden, teilte die Bürgermeisterin auf Anfrage von Hedwig Schnappauf (FL) mit.

Ortsverbindung Beate Schmidt (FL) bedankte sich für die Einführung der 30-er-Zone. Markus Wachter (CSU/FWG) erkundigte sich nach der Fertigstellung der Pläne für die Ortsverbindungs-Straße Wickendorf/Teuschnitz. Die Pläne liegen der Regierung zur Genehmigung vor und können im Rathaus eingesehen werden.

FWG Am Freitag nimmt der Stadtrat an der FWG-Info-Veranstaltung um 19 Uhr im Schützenhaus Haßlach teil.

Einladungen ergingen zum Patronats-Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in Rappoltengrün mit Feier zu 70 Jahre Grundsteinlegung sowie Sanierung der Orgel und zur Bürgerwerkstatt für Schlossgarten/Markplatzumfeld am Montag um 19 Uhr im Pfarrheim Teuschnitz. hs