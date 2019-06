Aus dem Stadtrat Weismain kurz berichtet

Sanierung Das historische Rathaus wird, wie berichtet, im Rahmen des Vorhabens "Nationale Projekte des Städtebaus 2018 bis 2019" saniert und erweitert. Zu den Kosten von 5,9 Millionen Euro erhält die Stadt eine 90-prozentige Förderung, also 5,31 Millionen Euro. Der Stadtrat beschloss, den Eigenanteil von 590 000 Euro zu übernehmen.

Befürchtung Janine Brunecker (GUB/FW) gab Bedenken einiger Bürger weiter, die fürchteten, dass die Apotheke aus dem von der Stadt erst erworbenen Nachbargebäude ausziehen müsse. Bürgermeister Udo Dauer antwortete, dass es Ziel sei, die Apotheke neben dem Rathaus zu belassen. Er verwies darauf, dass den im Förderprogramm beteiligten Kommunen nahegelegt werde, einen Architektenwettbewerb auszurichten. "Bei dem Vorhaben geht es um den Städtebau, und es ist sicher kein städtebauliches Ziel, die Apotheke aus dem Stadtzentrum zu entfernen."

Wahlleitung Der Stadtrat bestimmte ohne Gegenstimme Verwaltungshauptsekretär Stephan Schwab zum Gemeindewahlleiter und Verwaltungsoberinspektor Frank Gebhardt zu dessen Stellvertreter für die Kommunalwahl 2020.

Angebot Für die Kommunalwahl am 15. März nächsten Jahres sucht die Stadt noch ehrenamtliche Wahlhelfer, wie Rathauschef Udo Dauer betonte. Er erinnerte an den "enormen Zeitaufwand", der mit dieser Tätigkeit verbunden sei. Die Stadträte beschlossen dafür ein Erfrischungsgeld für den Wahlvorsteher in Höhe von 70 Euro und für die übrigen Mitglieder der Wahlvorstände in Höhe von 60 Euro.

Ansichtssache Ursula Gommelt (Grüne/ÖL) stellte den Antrag, einen Beschluss aus der nichtöffentlichen Sitzung in die öffentliche zu verlegen. Diese Vergabe, die eine Erschließung einer Stichstraße in die Sandleite betrifft, ist jedoch laut Bürgermeister Dauer noch nicht abgeschlossen. "Dies können wir erst öffentlich machen, wenn wir die Arbeiten vergeben haben", erläuterte er.

Schmutzfinken Dritter Bürgermeister Michael Dreiseitel (SPD) griff ein bereits öfter angesprochenes Problem auf, nämlich die Vermüllung bei den Altglascontainern in der Niestener Straße. Er forderte, dass die Müllhaufen dort entweder zweimal in der Woche entfernt werden sollen, ansonsten "müssen die Container weg". Michael Müller (CSU) fand es ebenfalls eine "Unverschämtheit", dass manche Leute dort sogar ihren Hausmüll ablagern würden, und forderte eine Überwachung des Geländes: "Da muss sich jemand auf die Lauer legen, und dann müssen wir Ordnungsgelder verhängen." Udo Dauer bat mögliche Zeugen, der Stadt mitzuteilen, wer dort für den Müll sorge. Im Übrigen reinige zwar die Stadt das Gelände, die Kosten trage aber das Landratsamt.

Zusage Janine Brunecker mahnte an, das Bushaltehäuschen bei der Skateranlage herzurichten. Schließlich würden in einem Monat die Sommerferien starten, weshalb mit einer verstärkten Nutzung der Anlage zu rechnen sei. Stadtoberhaupt Dauer verwies auf einen hohen Krankenstand im Stadtbauhof, sagte aber zu, das Häuschen bald zu sanieren.