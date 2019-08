Wildflecken vor 14 Stunden

Lesung

Aus dem Leben von Hans Scholl

Professor Hans-Joachim Seidel wird am Sonntag, 25. August, um 15.30 Uhr in Schroeder's Buchcafé in Wildflecken aus seinem Buch "Hans Scholl und die Bündische Jugend" vortragen. Hans Scholl war ein sog...