Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 12 Uhr auf der Staatsstraße 2205 in Meeder. Ein aufmerksamer Autofahrer teilte der Polizei mit, dass er soeben Zeuge eines Verkehrsunfalls oder einer Verkehrsunfallflucht geworden sei. Bereits seit Beiersdorf fuhr der Zeuge dem silberfarbenen VW Touareg hinterher, der in Schlangenlinien gesteuert wurde, mehrmals auf die Gegenfahrbahn geriet und hierbei einen schwarzen Kleinwagen gefährdete. Als er kurz vor Wiesenfeld in einer scharfen Linkskurve von dem schwarzen Auto überholt wurde, kam der Touareg-Fahrer beim Wiedereinscheren ins Schleudern und fuhr in den rechten Straßengraben. Hierbei wurden ein Leitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigt, zudem entstand Flurschaden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Touareg-Fahrer seinen Wagen wieder aus dem Graben heraus und setzte seine Fahrt in Richtung Wiesenfeld fort. Die vom Zeugen informierte Polizeistreife konnte den erheblich beschädigten SUV aufspüren. Schnell war klar, warum der junge Fahrer von der Unfallstelle geflüchtet war: er hat keinen gültigen Führerschein. Zu den Polizeibeamten sagte er, er sei gar nicht gefahren.

Mehrere Strafanzeigen

Durch sein Verhalten hat sich der Mann mehrere Strafanzeigen eingehandelt. Die Coburger Polizei sucht außerdem den Fahrzeugführer des schwarzen Kleinwagens und Zeugen, die Angaben zu dessen Gefährdung machen können. Ermittelt wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. ct