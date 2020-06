Aus dem Gemeinderat

Ausschüsse Die Ausschüsse des Marktgemeinderates, in denen Bürgermeister Michael Pöhnlein (FW) automatisch Vorsitzender ist, setzen sich wie folgt zusammen:

Zukunftsausschuss: Albert Färber (FW), Michael Büttner (FW), Margarete Wunder-Blinzler (Manfred Köstner (CSU), Luisa Hertel (CSU), Julian Wachter (SPD).

Bauausschuss: Ludwig Pötzinger (FW), Albert Färber (FW),

Hans Blinzler (CSU), Manfred Köstner (CSU), Michael Franz (SPD).

Rechnungsprüfungsausschuss (hier ist der Bürgermeister nicht vertreten): Vorsitzender Michael Franz, (FW), stv. Vorsitzender Bernd Daum (FW), Horst Wolf (FW), Michael Wunder (CSU), Luisa Hertel (CSU),Michael Franz (SPD).

Standesamt Einstimmig wurde vom Marktgemeinderat der Dritte Bürgermeister Michael Wunder (CSU) zum Eheschließungsstandesbeamten für Nordhalben für 2020/2026 bestellt. Das Standesamt ist zwar nach Kronach ausgelagert, aber Eheschließungen können weiterhin in Nordhalben stattfinden und nun auch mit einem einheimischen Standesbeamten.

Sperrung Die Bahnhofsstraße bleibt weiterhin gesperrt. Hier gab es ein Fehlverhalten der Baufirma, die nun nachbessern und Entschädigung leisten muss, informierte der Bürgermeister.

Parksituation Die Parksituation an der Nordhalbener Hauptstraße und auf den Gehwegen ist teilweise zur Anzeige gebracht worden. Es findet nun eine Besprechung mit der Polizeiinspektion Ludwigsstadt und dem Landratsamt Kronach statt, um die Situation vor Ort abzuklären.

Allwetterplatz Michael Büttner (FW) hatte in einem Brief an die Gemeinde Nordhalben Beschwerden eines Anwohners wegen der Lärmbelästigung auf dem Allwetterplatz weitergegeben. Es wurde diskutiert, hier feste Öffnungszeiten festzulegen. Doch waren sich alle einig, dass man zuerst an die Vernunft der Nutzer des Allwetterplatzes appellieren sollte. Hans Blinzler (CSU) meinte, dass Verbote nur Sinn machen, wenn man sie auch lückenlos überwachen kann. Es soll nun ein Appell in das Mitteilungsblatt und in Facebook erscheinen, der an die Vernunft der Kinder und Jugendlichen gerichtet ist. Außerdem soll ein Schild zur Information aufgestellt werden. sd