Aus dem Gemeinderat

Kritik an Zuschüssen für den Schützenverein Einstimmig hat der Gemeinderat Dormitz einen Zuschuss für den FC Dormitz in Höhe von 2468 Euro für die Jugendarbeit 2019 beschlossen. Wie Bürgermeister Holger Bezold (FW) erklärte, richtet sich der Zuschussbetrag nach der Anzahl der Kinder, die vom Verein betreut werden. Ebenfalls stimmten die Räte dem Antrag der Schützenfreunde Dormitz auf Bezuschussung in Höhe von 1019 Euro zu. Dies kritisierten einige Räte, da sie es für ungerecht halten, dass der Schützenverein für 14 Jugendliche rund 1000 Euro und der Sportverein für die Betreuung von 214 Jugendlichen nur 2468 erhält. Bürgermeister Bezold erklärte, dass er zu den Förderrichtlinien für die Jugendförderung nichts sagen könne, da die Zuschüsse das Landratsamt sowie der Freistaat Bayern festsetzten. Er werde der Angelegenheit nachgehen und in der nächsten Sitzung darüber informieren. Gehweg soll nun doch durchgängig werden Bei der Einmündung Gründeläckerstraße bis zum Beginn des Baugebietes "Gründeläcker II" in Dormitz ist im Rahmen der Erschließung im Baugebiet der Gehweg nicht angelegt worden. Da dort der Fußweg fehlt, müssen Fußgänger auf die Straße ausweichen. Die Fläche für einen Weg ist in Gemeindebesitz. Hier soll nun auf einer Länge von 51 Metern in der Steinwehr-/Gründeläckerstraße der Gehweg ertüchtigt werden. Der Gemeinderat beschloss die Arbeiten für einen durchgängigen Gehweg und beauftragte die Firma Tauber-Bau als wirtschaftlichsten Anbieter zum Preis von 13 717 Euro. wi