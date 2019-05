Aus dem Gemeinderat

Kommunales Netzwerk Beschlossen wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung vom Mottener Gemeinderat die Teilnahme an der Zweckvereinbarung zur Einrichtung eines kommunalen Netzwerkes für Datensicherheit mit dem Landkreis Bad Kissingen. Dort werde ein zentraler Datenschutzbeauftragter installiert. Für die Gemeinde Motten fallen hierzu jährliche Kosten in Höhe von 1485 Euro an. Die Vereinbarung ist zunächst für zwei Jahre geplant. Mottens Bürgermeister Vogel (CSU) sei "froh um jede fachliche Unterstützung".

Zuschussantrag Der Tagesordnungspunkt zur Planung des Kindergartens Motten mit Zuschussantrag wird in der Gemeinderatssitzung im Juli behandelt werden.

Rücktritt als Gemeinderat Als letzte Information im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung gab Bürgermeister Jochen Vogel bekannt, dass Gemeinderat Marco Hillenbrand (FW Kothen-Motten-Speicherz) sein Mandat mit sofortiger Wirkung niederlege. Der gemeindliche Beschluss hierzu werde ebenfalls in der folgenden Gemeinderatssitzung im Juli vorgenommen, sagte der Bürgermeister. blm