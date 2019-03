Aus dem Gemeinderat

Abriss Die Scheune in Richtung Klärwerk wird abgerissen, um damit die Engstelle für den Verkehr zu beseitigen. Die Scheune wurde der Gemeinde von den Eigentümerm gegen Übernahme der Abrisskosten überlassen.

Kulturabend Die Bürgermeisterin verwies auf die vorliegende Einladung zum Jubiläums-Kulturabend "20 Jahre Kulturabend Reichenbach" am Samstag, 13. April, in der Schulturnhalle.

Hundeklos Zuhörer Uwe Neubauer regte in einer Wortmeldung die Aufstellung von Hundetoiletten an. Der Gemeinderat wird sich des Themas in der nächsten Sitzung annehmen und anhand eines Ortsplans geeignete Standorte auswählen.

Räumpflicht Weiter verwies Neubauer auf die teilweise von den Eigentümern schlecht geräumte Hauptstraße. Laut Ritter komme der Großteil der Bevölkerung seiner Räum- und Streupflicht ordentlich nach. Im Einzelfall sollte man das Gespräch suchen und zu einer gütlichen Lösung kommen - etwa im Zuge der Nachbarschaftshilfe, wenn es dem Eigentümer aus unterschiedlichen Gründen selbst nicht möglich sei. hs