Aus dem Gemeinderat

Bauanträge Der Bauausschuss nahm vor der Gemeinderatssitzung vom Bau eines Carports durch Jörg und Katrin Merkel am Mühlberg Kenntnis. Die Anfrage wurde bereits in der Urlaubszeit weitergeleitet. Das gemeindliche Einvernehmen wurde für den Wohnhausneubau durch Benjamin Ferlau und Tina Reißig in Berglesdorf erteilt. Einvernehmen gab es dabei auch zur geänderten Dachform.

Ladesäulen Bürgermeister Gerhard Wunder verwies auf die installierten Elektroladesäulen am Schwimmbad. Unterhalb des Tourismushauses wurden die über eine entsprechende App gesteuerten Apparate aufgestellt.

Straßen Bezüglich der vom Landkreis geplanten Kreisstraßensanierung ist der Brückenbau KC 16 in Richtung Nurn fest geplant. Anschließend müsse der Ausbau der Straße bis nach Nurn vorangebracht werden. Eine wichtige Querverbindung sei ebenfalls die KC 21 zwischen Birnbaum und Hubertushöhe, auch diese gilt es in den nächsten Jahren in Angriff zu nehmen. "Wir wollen dem Kreis um Abhilfe bitte, die Bürger sollen das einfach wissen, dass man hinter den Maßnahmen her ist", sagte der Bürgermeister.