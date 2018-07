Aus dem Gemeinderat

Baumpflanzung

Nach der Sitzung führte das Gremium Besichtigungen durch. In der Markgrafenstraße wurde eine Baumbepflanzung beschlossen und zwar an der Stelle, wo einst ein Baum stand.Zur Einrichtung einer Tempo-30-Zone im Ortsteil Zeyern im Bereich Leibersberg, Tannenweg, Eibig wurde die Verwaltung beauftragt, entsprechende Schritte einzuleiten.Zur Innenortgestaltung in Zeyern kam das Gremium überein, den Bereich rund um das Denkmal und den Platz, auf dem einst eine Scheune stand, erst nach der Vollendung der Ortsumgehung Zeyern im Rahmen einer Dorferneuerungsmaßnahme herzurichten. Hier hatte die Interessengemeinschaft Zeyern einen Antrag gestellt, in dem vorgeschlagen wurde, aus dem Scheunenplatz ein schön gestaltetes Areal mit Infotafeln zu machen.Bei der Besichtigung des Hangrutsches im Bereich der Zeyerner Wand beschloss das Gremium, im Herbst Weidenstecklinge zu pflanzen, damit weniger Geröll und Erde auf die vorbeiführende Straße fällt. Zudem sollen Beschilderungen die Fahrer auf die andere Straßenseite führen.Folgende Anträge wurden befürwortet: Neubau eines Wohnhauses mit Garage durch Jürgen Hellgeth, Zeyern; Nebau einer Doppelgarage durch Regina und Stefan Fischer.