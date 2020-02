Bebauung Ketschenanger Was und wie auf dem Ketsche nanger anstelle der abgerissenen Dreifach-Sporthalle gebaut wird, darüber sollen die Coburger Einwohner nicht lange im Unklaren gelassen werden. Nach den Irritationen um die Größe und Höhe eines dort möglichen Hotels, folgte der Bau- und Umweltsenat einem Antrag von Petra Schneider (SPD). Sie hatte im November gefordert, eine Änderung des Bebauungsplanes für den Ketsche nanger nicht im vereinfachten Verfahren und damit ohne umfassende Beteiligung zu machen. Stattdessen forderte Schneider "im Sinne einer bürgerfreundlichen Stadt [...] die Bürger in diesem Verfahren optimal zu beteiligen". Beschlüssen soll die Bürgerbeteiligung vorausgehen. Baugebiet Löbelstein Im Stadtteil Löbelstein werden zwischen der Löbelsteiner Straße und der Straße Am Eichholz auf etwa 1,3 Hektar Einzel- und Doppelhäuser gebaut werden. Der Bau- und Umweltsenat billigte am Mittwoch den Vorhaben- und Erschließungsplan und beauftragte die Bauverwaltung, einen Durchführungsvertrag mit dem Bauträger auszuarbeiten. Wegen des etwa 500 Meter entfernten Endes der Start- und Landebahn des Verkehrslandeplatzes Brandenst ein sebene heißt es im schalltechnischen Gutachten, "auch mit Einhaltung des Orientierungswertes (55 dB(A) für Wohngebiete am Tag) und des Maximalpegels (85dB(A)) ist nicht auszuschließen, dass sich Anwohner des geplanten Wohngebietes durch Fluglärm gestört fühlen". Bei der Vermarktung der Grundstücke solle darauf eindeutig hingewiesen werden. Rechnerisch liege nach dem Gutachten die Geräuschemission um mehr als 5 dB unter dem Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete.

Andreas Gehring, SPD-Stadtrat, und Einwohner von Rögen, monierte, dass von drei Vollgeschossen in dem Durchführungsvertrag die Rede sei. "So werden drei Wohnungen gebaut, vereinbart waren maximal zwei Wohnungen je Gebäude." Das soll nun berücksichtigt werden. cw