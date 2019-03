Aus dem Bauausschuss

Innenstadt Für das neue Quartier in der Kirchgasse wurde ein städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben, in welchem Architekten ihre Entwürfe für eine Seniorenwohnanlage mit Arztpraxen, Café und Büros vorstellten. Am Dienstag hatte der Bauausschuss über das Vorhaben zu entscheiden, das Bürgermeister Andreas Hügerich als wichtigen Schritt zur Realisierung der Vision 2025 bezeichnete. Ohne Gegenstimme gab das Gremium diesem Vorhaben seinen Segen. Zuvor zerstreute Stadtbaumeister Gerhard Pülz noch Bedenken von Frank Rubner (CSU), der wissen wollte, ob die geplante Deckensanierung des Marktplatzes mit einer möglichen Sperrung der Kirchgasse zusammenfallen könnte. Pülz: "Die Straßenerneuerung ist ganz schnell erledigt, und die Kirchgasse ist eine so wichtige Verkehrsverbindung, die wird nicht gesperrt."

Wohngebiet Im Bereich des Netto-Marktes in der Viktor-von-Scheffel-Straße entstehen zwei größere Mehrfamilienwohnhäuser, wie Pülz informierte. Aus diesem Grund steht demnächst eine Änderung des Bebauungsplanes B 25 von einem Mischgebiet in ein Wohngebiet an.

Parkplätze Für eine Entspannung der Parksituation am Badesee wird der Abriss einer Scheune in der Krösswehrstraße sorgen. Diese ließ die Stadt am Dienstag einreißen, auf der frei werdenden Fläche entsteht ein geschotterter Parkplatz, den Besucher des Badesees benutzen dürfen.

Treppe Sein Einvernehmen erteilte das Gremium dem Bau einer Stahltreppe an der Herzog-Otto-Schule. hubi