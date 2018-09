Aus dem Bauausschuss

Bauanträge Folgende Bauanträge wurden weitergeleitet: Silvia Meusel, Wohnhausneubau in Oberlangenstadt, Westring 13 a; Tobias Scharf, Wohnhausanbau und Scheunenteilabriss in Burkersdorf, Steinachweg 4; Susanne und Horst-Peter Wittmann, Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage in Küps, Lauschaweg 36; Peter Manns, Abbruch des durch Brand beschädigten Dachstuhls und Aufbau einer neuen Dachkonstruktion in Schmölz, Johann-Georg-Herzog-Straße 1; Karl-Heinz Klumpp, Neubau einer Lagerhalle nach dem Neuen Ring.

Anzeigenpflichtige Bauvorhaben: Karin Mohr, Abbruch von baufälligen Restmauern in Oberlangenstadt, Hummenberg 7; Claudia Geuther, Abbruch eines einsturzgefährdeten Holzschuppens in Küps, Kulmbacher Straße 15.

Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt: Dominik Säum, Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage und Abstellraum, Theisenort, Am Schlappbach 6; Tina Heller und Dominik Zottmann, Wohnhausneubau mit Carport und Dachumbau der bestehenden Halle in Tüschnitz, Beikeimer Weg 14.

Tankstelle Für die Johannisthaler Aral-Tankstelle wurden die Ausbauanträge der BP Europa SE weitergeleitet: Änderung der Aral-Werbeanlage auf Aral/Rewe-Design; Nutzungsänderung/Modernisierung des bestehenden Aral-Tankstellenshops inklusive Bistro nach dem Aral/Rewe-To-Go-Konzept.

Feuerwehrhaus Rebhan wies darauf hin, dass in der letzten nichtöffentlichen Sitzung beschlossen wurde, mit dem Verkauf des ältesten Oberlangenstadter Feuerwehrhauses solange zu warten, bis die Ergebnisse der Dorferneuerung vorliegen. Weiterhin wurde ein Beleuchtungskonzept für das Rathaus beschlossen. vs