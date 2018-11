Aus Barock und Romantik

Zum Christkönigsfest und neunten "Geburtstag" der Eichfelder-Orgel findet ein feierliches Orgelkonzert am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Michael in Zeil statt. Als Interpret konnte der Organist der Bayreuther Schlosskirche, Regionalkantor Christoph Krückl, gewonnen werden, wie der Zeiler Kirchenmusiker Ralf Hofmann mitteilt.

Krückl studierte katholische Kirchenmusik und ist Fachlehrer für Musik, Orgel und Konzertgesang in Regensburg und Würzburg. Auf dem Programm stehen Stücke norddeutscher und französischer Komponisten. Krückl spielt barocke Werke der deutschen Komponisten Buxtehude, Bruhns und Bach sowie romantische Werke der französischen Komponisten Pierné, Dubois und Franck.

Vor und nach dem Konzert bietet der Rotary Club Haßfurt einen Imbiss zugunsten verschiedener Migrationsprojekte an. Der Eintritt zum Konzert ist frei; Spenden sind erbeten. red