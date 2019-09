Aurachufer wird neu gestaltet

Die Bauarbeiten anlässlich der Neugestaltung des nördlichen Aurachufers in Herzogenaurach beginnen. Rings um die Baustelle werden bereits die Bauzäune gestellt. Wie die Stadtverwaltung dazu mitteilt, wird der gemeinsame Geh- und Radweg ab dem Kuwe-Steg entlang der mittleren Aurach bis zum östlichen Ende vor dem Spielplatz voraussichtlich spätestens ab Montag, 9. September, gesperrt.

Die Umleitung für den Fahrradverkehr ist ausgeschildert. Sie erfolgt den Angaben zufolge über den Kuwe-Steg entlang der Hans-Maier-Straße und der Bahnhofstraße sowie in Gegenrichtung. Fußgänger gehen entlang der Straße An der Schütt. Auf dem Großparkplatz "An der Schütt" werden einige Parkplätze im östlichen Bereich während der Bauarbeiten nicht zur Verfügung stehen.

Die Stadt Herzogenaurach bittet Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis. red