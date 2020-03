Aurachtal kommt ohne neue Schulden aus

Der Haushaltsplan der Gemeinde Aurachtal für 2020 hat ein Gesamtvolumen von 15,4 Millionen Euro. Er wurde bei der Sitzung des Gemeinderates ohne Diskussion einmütig beschlossen. Wie die Kämmerin Katy Schumann erläuterte, entfallen auf den Verwaltungshaushalt 6,6 Millionen Euro (Vorjahr 6 Millionen Euro) und auf den Vermögenshaushalt 8,8 Millionen Euro (Vorjahr 3,5 Millionen Euro). Geplant ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 320 000 Euro. Entscheidend dafür seien die weiterhin positive Entwicklung der Steuereinnahmen, insbesondere der Einkommensteuer, und die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen von rund 320 000 Euro.

Steuerkraft ist gestiegen

Die Steuerkraftzahl (Steuerkraft) der Gemeinde ist 2020 gegenüber dem Vorjahr um 7,22 Prozent gestiegen. Auf den Einwohner bezogen liegt die Steuerkraft bei 1013 Euro (Vorjahr 950 Euro). Beim Anteil an der Lohn- und Einkommenssteuer erhöhten sich die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 1,15 Prozent auf knapp 2,7 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer rechnet die Kämmerin mit rund 750 000 Euro. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage verbleibt bei der Gemeinde ein Nettoanteil von rund 673 000 Euro.

Kreisumlage ist gestiegen

Wie Bürgermeister Klaus Schumann (ÜWB) und die Kämmerin erläuterten, wird die Gemeinde wieder kräftig investieren, so in den Straßenunterhalt, Kinderbetreuung, Feuerwehren, Wohnen im Alter sowie Erschließungsmaßnahmen. Der größte Posten bei den Ausgaben ist die Kreisumlage in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 162 000 Euro. Neben der Kreisumlage hat die Gemeinde Aurachtal 70 Prozent für die Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal aufzubringen. Auf Aurachtal entfällt damit ein Umlagebetrag von rund 478 000 Euro.

Über die evangelische Kirchengemeinde Aurachtal stehen im Gemeindegebiet 143 Betreuungsplätze für unter Sechsjährige (104 Kindergarten- und 39 Krippenplätze) sowie 65 Hortplätze zur Verfügung. Als Basiswert von Kindertagesstätten ist im Haushalt 2020 ein Betrag von 1218 pro Kind und Jahr festgelegt. Damit beträgt der kommunale Anteil für die Kindertagesstätten "Arche Noah" mit Hort "Sonnenschein" über 400 000 Euro. Für den Neubau der Kindertagesstätte in Falkendorf sind derzeit Mittel im Haushalts- und Finanzierungszeitraum 2015 bis 2023 eingestellt.

Gerätehäuser nachrüsten

In Aurachtal gibt es derzeit fünf Bauleitplanungen für künftige Bauflächen. Außerdem soll der Flächennutzungsplan überarbeitet werden, dafür sind rund 60 000 Euro vorgesehen. Im Bereich Brandschutz ist vor allem die Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Falkendorf und die Nachrüstung der Gerätehäuser in Falkendorf und Münchaurach im Haushaltsplan berücksichtigt.

Acht Grundstücke im Angebot

Die Flächen im Baugebiet "Ackerlänge V" sind erschlossen, derzeit stehen acht Baugrundstücke zum Verkauf. Um weiteres Bauland zur Verfügung zu stellen, wird im September 2020 mit den Erschließungsmaßnahmen in der "Ackerlänge IV" sowie in Neundorf-Ost und -West begonnen.

In diesem Jahr sollen auch zwei Bushaltestellen für rund 640 000 Euro barrierefrei umgestaltet und die Gemeindeverbindungsstraße vom Ortsteil Unterreichenbach zur Kreisstraße ERH 13 für rund 640 000 Euro ausgebaut werden. Außerdem sollen etappenweise für etwa 210 000 Euro 577 Straßenleuchten auf LED umgerüstet werden.

"Der Haushalt 2020 kommt ohne Kreditaufnahme aus", erklärte der Bürgermeister. Zur Überbrückung des zeitlichen Anfalls der Ausgaben für den Grunderwerb und Rückfluss aus den Grundstücksverkäufen war 2018 eine kurzfristige Kreditaufnahme in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro notwendig. Diese im Rahmen der jahresübergreifenden Gesamtfinanzierung der Vermögenshaushalte übertragene Restkreditermächtigung in Höhe von 2,4 Millionen Euro wird voraussichtlich im April 2020 in Anspruch genommen.