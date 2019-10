"Aurach Valleys" singen von der großen Liebe Gottes

"Praise" - unter diesem Motto laden die "Aurach Valleys" unter der Leitung von Beate Beck am Sonntag, 13. Oktober, um 10 Uhr zum Gospelgottesdienst in die Klosterkirche in Münchaurach ein. Klassische Spirituals und ruhige wie mitreißende Gospels laden zum Mitklatschen und Mitsingen ein, denn Gospel, "Good spell", ist nicht nur der Klang - es ist die Botschaft von Jesus Christus, heißt es in der Einladung. Die Besucher sollen sich begeistern lassen von der Musik, die von Hoffnung, von tiefem Vertrauen, von der großen Liebe Gottes erzählt, und dann mit einstimmen: "God gave me a song!" Im Rahmen des Gottesdienstes werden auch langjährige Aktive des Kirchenchors geehrt, der heuer sein 25-jähriges Bestehen feiert. Foto: privat