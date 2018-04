Aurach-Sängergruppe gastiert in St. Otto

Ein "Buntes Gospelkonzert" wird am Sonntag, 22. April, um 16 Uhr von der Aurach-Sängergruppe, ein Verbund von elf Chorvereinen aus dem Aurach- und Seebachgrund, in der Kirche St. Otto Herzogenaurach veranstaltet. Folgende Chöre der Sängergruppe werden beteiligt sein: Chorgemeinschaft MGV Falkendorf - Bürgergesangverein Kriegenbrunn, die Chorvereinigung 1864 Frauenaurach, das Vokalensemble "Ton in Ton" Herzogenaurach, der Landfrauenchor ERH und der Heßdorfer Singkreis. Als musikalische Gäste wirken mit Thomas Fink am Klavier sowie die Jazz- und Gospelsängerin Felicia Peters. Die musikalische Gesamtleitung liegt in Händen von Gruppenchorleiterin Sandra Haagen. Der Eintritt ist frei. red