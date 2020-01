Auguste lässt lachen

Das fränkische Urgewächs Auguste begeistert ihr Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm aus Kabarett und Artistik. "...der klenne Unterschied!", so lautet das Thema des lustigen Kabarettabends. Die bundesweit auftretende Künstlerin ist seit längerer Zeit wieder mit ihrem Soloprogramm in der Region unterwegs. Jedoch dürfte sie dem einen oder anderen auch durch ihre Auftritte als Duo "Babet & Auguste" bekannt sein. Am Sonntag, 12. Januar, heißt es im Gasthaus "Zur Mühle" in Hummendorf Bühne frei für eine heitere Veranstaltung. Diese startet um 18 Uhr mit einem Gaumenschmaus aus der Küche, anschließend Kabarettbeginn. Einlass: 17.30 Uhr.

Mit den Augen eines Singles

Im "fränkisch-deftigen" Dialekt betrachtet Auguste (alias Andrea Wehner) die immer wieder faszinierende Welt des weiblichen und männlichen Geschlechts. Mit den Augen eines Singles versucht die in die Jahre gekommene Frau für manche menschlichen Prägungen, Reaktionen und Schwächen die Ursachen zu finden. Dabei muss Auguste immer wieder feststellen, dass es eben doch einen kleinen Unterschied gibt! Ein Kabarett-Abend wie aus dem richtigen Leben gegriffen. Sehenswert für alle Damen, Herren, (Ehe)Paare, Singles, egal welchen Alters - denn letztendlich wird jeder unter die Lupe genommen! "Man(n) muss das Rad nicht neu erfinden, es recht, wenn's ab und an neu aufgepumpt wird!"

Die Besucher dürfen sich auf eine unterhaltsame Veranstaltung, gespickt mit Gesangs- und Akrobatikeinlagen, freuen. Wie lautete ein treffsicherer Kommentar - "e Fra ä ganzer Faschingszug"...

Selbstverständlich dolmetscht Auguste bereitwillig das ein oder andere Wort - damit niemand "seinen Eintritt für die Katz bezahlt!" Bei dem Humor-Erlebnis ganz ohne Politik sind Lachsalven garantiert. Karten zu 24,90 Euro (inklusive fränkischer Gaumenschmaus) gibt es beim Gasthaus "Zur Mühle" in Hummendorf. red