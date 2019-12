Augsfeld 11.12.2019

Augsfelder Weihnacht in der Kilianskirche

Am Mittwoch, 19. Dezember, findet die "Augsfelder Weihnacht" in der Pfarrkirche Sankt Kilian in Augsfeld statt. Die Augsfelder Musikanten gestalten mit den beiden Chören des Gesangvereins ein Konzert ...