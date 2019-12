Augsburger ohne Versicherungsschutz

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth auf der A 9 hinter einem verdächtigen Auto mit Augsburger Zulassung gefahren. Da eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass sein Ende Juli bereits der Versicherungsschutz des Mercedes abgelaufen war, wurde der 54-jährige Fahrzeugführer aus Augsburg an der Rastanlage Fränkische Schweiz aus dem Verkehr gezogen und einer genauen Kontrolle unterzogen. Der bereits polizeibekannte Fahrer gab gegenüber den Beamten an, dass sich alles um ein Missverständnis handeln würde. Er konnte aber nach wie vor nichts bezüglich einer aktuellen Versicherung vorweisen. Die Weiterfahrt wurde ihm unterbunden. Gegen den Mann wird nun wegen des Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. pol