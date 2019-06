Die nächste Kinderkirche unter dem Motto "Augen auf für viele kleine Geschenke" in Zell am Ebersberg findet am Sonntag, 30. Juni, statt.Treffpunkt ist um 10 Uhr im Zeller Pfarrheim in der Marienstraße, da zeitgleich kein Erwachsenen-Gottesdienst in der Pfarrkirche stattfindet. Eingeladen sind Kinder und Eltern, auch aus anderen Ortschaften. Die Kinder können nach etwa einer Stunde am Pfarrheim wieder abgeholt werden. red