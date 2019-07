Das neue Rathaus am ZOB ist derzeit nicht barrierefrei zugänglich. Grund dafür ist ein Defekt des Aufzuges rechts neben dem Eingang in das Gebäude, teilt die städtische Pressestelle mit. Laut der zuständigen Aufzugsfirma wird der Schaden am kommenden Montag, 29. Juli, behoben, so dass aller Voraussicht nach am Dienstag das Rathaus am ZOB wieder barrierefrei erreicht werden kann. Die Stadt bittet die Bürger in ihrer Mitteilung um Entschuldigung. red