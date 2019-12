Auftritte der Blaskapelle

Die Blaskapelle Ebenhausen spielt am Sonntag, 15. Dezember, von 17.30 bis 18.30 Uhr auf dem Schweinfurter Weihnachtsmarkt und am Freitag, 20. Dezember, ebenfalls von 17.30 bis 18.30 Uhr auf dem Bad Kissinger Weihnachtsmarkt. An Heiligabend, 24. Dezember, gestaltet sie die Christmette in der Oerlenbacher Kirche. Im Anschluss gemütliches Beisammensein bei Schwedenfeuer und Glühwein. sek