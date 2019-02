Auftritt einer Ballonkünstlerin

Pünktlich erscheinende Kinder haben am Sonntag, 17. Februar, um 13.33 Uhr in der Festhalle Thundorf die Gelegenheit, einer Ballonkünstlerin beim Zaubern unterschiedlicher Figuren zuschauen zu können. Ganz zum Anfang tritt die Künstlerin beim Kinderfasching der Kinderfeuerwehr Thundorf auf. Es lohnt also, schnell zu sein. Ferner werden im Laufe des Nachmittags einige Tänze dargeboten. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. sek