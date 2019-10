Auftritt der Well-Brüder bereits ausverkauft

Die Brüder Christoph, Michael und Karl Well erzählen, spielen und singen "Vom bayerischen Paradies". Als erste Kabarettisten spielen die Sprosse der Großfamilie Well am Freitag, 18. Oktober, im neu eröffneten Kulturbad in Witzmannsberg. Beginn ist um 20 Uhr. Die drei Sprosse der Großfamilie Well nehmen in bewährter Biermösl-Tradition das politische Geschehen Bayerns und den Rest der Welt aufs Korn. Sie decken Heimatverbrechen aller Art auf und blasen denen "da oben" gehörig den Marsch. Allerdings ist diese Veranstaltung inzwischen ausverkauft, wie die Konzertagentur Friedrich mitteilt. red