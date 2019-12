Auftritt der Musikschule

Am Samstag, 14. Dezember, findet ab 18 Uhr im Stadtschloss Lichtenfels ein Konzert der Heinrich-Faber-Musikschule statt. Fortgeschrittene Schüler werden ein kurzweiliges und buntes Programm bieten. Ein Kinder-Musical bindet schon die Kleinsten der Musikschule in das Konzert mit Gesangssolisten und Schauspiel ein. Gespielt werden Werke von Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Telemann, spanische Klänge, weihnachtliche Weisen und vieles mehr. In ganz Deutschland gibt es am 14. und 15. Dezember Hauskonzerte, die das Beethovenjahr einläuten. 2020 jährt sich der Geburtstag von Ludwig van Beethoven zum 250. Mal. Auch die städtische Musikschule macht mit bei dem Projekt. (www.beethovenbeiuns.de). Der Eintritt ist frei. red