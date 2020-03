Auftritt auf der Grünen Woche war der Höhepunkt

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des Vereins der Musikfreunde Kupferberg im Gasthof Schiffauer. Zweiter Vorsitzender Thomas Olland bezifferte den Mitgliederstand auf 155 Personen. In der Stadtkapelle um Valerij Efremov würden 15 Aktive spielen, Fabian Ramming kümmere sich um die neun Kids der Bläserklasse.

"Die Zukunft des Vereins kann nur über die Jugend gesichert werden. Hier möchte ich mich recht herzlich bei den Eltern und Großeltern bedanken, die die Kids immer wieder zu den Proben fahren", betonte Olland. Der Verein wolle auch wieder eine musikalische Früherziehung einführen. Der Vorstand sei bereits in Gesprächen mit einem potenziellen Ausbilder, der die Voraussetzung mitbringe. Im Vorfeld werde der Verein der Musikfreunde Kupferberg dann zu einer Informationsveranstaltung einladen.

Die Stadtkapelle kam Olland zufolge zu 37 Proben zusammen. Bewältigt worden seien fünf Ständchen, 19 Auftritte und zwei Kirchenkonzerte in Kupferberg und Enchenreuth. Höhepunkte seien das Gastspiel in der Bayernhalle bei der Grünen Woche in Berlin und die Verleihung des Kulturpreises des Landkreises Kulmbach gewesen.

Gerne habe die Kapelle auch beim Kurkonzert in Bischofsgrün, beim Schützenfest in Neufang, beim Fischerfest in Marktschorgast sowie beim Cäcilientreff und bei der Barbarafeier in Kupferberg gespielt. Tradition habe seit vielen Jahren der Weckruf zum 1. Mai.

Sehr gut angekommen sei der Ausflug nach Prag, erinnerte Thomas Olland. Er bedankte sich bei allen, die sich dem Verein verbunden fühlen, für ihr Engagement.

Auch heuer habe man sich bereits wieder sehr viel vorgenommen. Begonnen habe der Umzug der Musikfreunde von der Schule ins Spital.

Vorgesehen sei am Samstag, 9. Mai, eine Tagesfahrt nach Iphofen mit einem Konzert in der Karl-Knauf-Halle. Anmeldungen nehme Vorsitzender Patrick Rosa entgegen. Beim Grillfest in Dörnhof sei heuer der Musikverein Thurnau zu Gast. Stattfinden würden auch wieder die Kirchenkonzerte in Kupferberg und Enchenreuth.

Die Trainerin und Leiterin der Prinzengarde, Constance Zuber, sagte, dass diese in der Faschingssession 2018/19 aufgrund fehlender Tänzerinnen pausieren musste. Sechs junge Damen hätten wieder angefangen und bereits in der zurückliegenden Session Kostproben ihres Könnens gegeben.

Kassierin Edeltraud Müller zeigte den Versammelten geordnete Finanzen an. Die Revisoren Herbert Opel und Gerhard Schicker bescheinigten ihr eine tadellose Arbeit. Klaus-Peter Wulf