Euerdorf 13.09.2019

Auftragsvergaben für Rathaus und Kiga

Um die Auftragsvergaben für Malerarbeiten am Kindergarten und Außenputzarbeiten am Rathaus geht es bei der Sitzung des Marktgemeinderates Euerdorf am Donnerstag, 19. September, im Verwaltungsgebäude a...